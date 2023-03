﻿France : Réunion-débat sur la gestion des affaires des MRE

Une réunion d’échange avec la diaspora marocaine sur le thème «La très haute approche royale pour une nouvelle gouvernance dans la gestion des affaires de la communauté marocaine résidant à l’étranger», a été organisée, mercredi à Poitiers, à l'initiative du Consulat général du Royaume à Bordeaux. Cette réunion-débat est la deuxième étape du processus consultatif mené par le consulat dans le cadre d’une approche participative, impliquant les représentants des différentes composantes de la communauté marocaine résidant en Nouvelle Aquitaine et visant à renforcer davantage les liens de communication avec la diaspora, selon un communiqué du consulat.

Marquée par la participation de compétences marocaines opérant dans des domaines variés, cette rencontre se voulait une opportunité d’échange et de réflexion sur les voies et moyens susceptibles de mettre en œuvre les hautes orientations royales pour une gestion améliorée des affaires de la diaspora marocaine, ajoute la même source. Le consul général du Maroc à Bordeaux, Ahmed Nouri Salimi, a appelé les compétences marocaines à saisir ce momentum historique d’affirmation de leurs pays d’origine, en tant que puissance diplomatique et économique émergente sur la scène régionale et internationale, pour raffermir les relations de connaissance et de confiance mutuelles avec leur pays.

De son côté, Bouziane Fourka, entrepreneur et homme politique à Poitiers, a plaidé pour une politique publique cohérente et coordonnée qui valorise et promeut les compétences, et ce à travers la mise en place de canaux et d’institutions fédérateurs et représentatifs efficients, tels qu’une banque de compétences ou un Conseil économique et social des MRE, relève-t-on. Pour sa part, Amal Mellah, élue municipale et militante associative à Poitiers, a signalé que l’engagement politique des jeunes générations des MRE dans leurs pays d’accueil demeure une des voies essentielles pour contribuer au rayonnement diplomatique et du softpower du Maroc, et se constituer ainsi en points de soutien au regard des objectifs conjoints des autorités publiques et de la diaspora.