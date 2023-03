Ceuta et Melilla : Un parti marocain demande au gouvernement de saisir l’ONU

Le parti de la Voie démocratique et ouvrière a appelé le gouvernement marocain à présenter le dossier de l’occupation espagnole de Ceuta et Melilla et les îlots en Méditerranée devant la 4e Commission des Nations unies chargées des questions politiques et de la décolonisation. Le bureau politique de la formation d’extrême gauche a condamné, dans un communiqué, «le silence suspect» des autorités marocaines face «au plan de la consolidation de l'intégration des deux villes définitive à l’Espagne». Le parti marxiste réagit ainsi à l’appui du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à la décision de Ceuta et Melilla de demander leur adhésion au Comité européen des régions (CdR).

Le parti estime que l'approche de Rabat de traiter le dossier des deux présides est «hésitante». Une approche qui aurait encouragé l’Espagne à «consolider l’intégration définitive des deux villes au territoire espagnol et au système juridique européen», indiquent les camarades.

Pour rappel, le royaume avait adressé, le 27 janvier 1975, un mémorandum au comité spécial de décolonisation de l’ONU, demandant le retrait de l’Espagne de Ceuta, Melilla, des Îles Chafarines et du Rocher de Badis. Le Maroc n’a jamais fait de ses revendications sur Ceuta, Melilla et les îlots, un casus belli dans ses relations avec l’Espagne, privilégiant depuis le règne de Hassan II un règlement bilatéral de ces différends territoriaux.

La 4e Commission de l’ONU chargée des questions politiques et de la décolonisation examine annuellement, à la demande de l’Espagne, la présence du Royaume-Uni sur Gibraltar.