New York : Le Maroc à l’honneur au Summer Fancy Food Show 2023

Pour la première fois, le Maroc est à l’honneur du Summer Fancy Food Show, le plus grand salon professionnel de l’industrie agroalimentaire des Etats-Unis, dont la 67e édition est prévue du 25 au 27 juin 2023 au Javits Center, à New York. «Ce salon rassemble plusieurs dizaines de milliers d’acheteurs qualifiés, de distributeurs et d’importateurs du secteur agroalimentaire nord-américain», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Dans ce sens, El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de Morocco Foodex a affirmé que celle-ci accompagnera une quarantaine d’exportateurs marocains, avec l’occasion de «mettre en avant l’art culinaire marocain» à travers la tenue d’animations durant les journées du salon.

«Le marché nord-américain est un marché à très fort potentiel pour l’offre exportable marocaine et regorge d’opportunités commerciales, renforcées par les relations de coopération étroites qui unissent le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique», a ajouté El Mehdi El Alami. Dans ce contexte, la participation marocaine constitue «une occasion pour assurer le rayonnement de notre origine pays et pour renforcer la position du Royaume en tant que producteur et exportateur agroalimentaire de premier plan», a encore souligné le responsable.

Cette collaboration avec la Speciality Food Association (SFA) reflète «la croissance continue de l’industrie agroalimentaire marocaine, ainsi que la reconnaissance de la crédibilité et de l’authenticité de l’offre exportable marocaine aux États-Unis d’Amérique», indique le communiqué.

En 2022, les exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ont atteint un chiffre record de 80 milliards de dirhams, soit une hausse de 20% par rapport à l’année d’avant.