Maroc : Mohcine Jazouli dévoile la feuille de route pour l'amélioration du Climat des Affaires

Le ministre délégué à l'Investissement, à la convergence et à l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli. / DR

Le ministre délégué à l'Investissement, à la convergence et à l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli a présenté, mercredi à Rabat, la nouvelle feuille de route pour l'amélioration du Climat des Affaires 2023-2026. Une présentation faite à l'occasion de la Conférence nationale sur l’environnement des affaires, organisée sous le thème «Une nouvelle génération de réformes».

Cet évènement marque le coup d’envoi de la mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires au Maroc. «C’est également l’occasion de renforcer l’alliance entre le secteur public, le secteur privé, le secteur bancaire et les territoires», indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi. Conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI, le gouvernement a élaboré une feuille de route à horizon 2026 qui comprend les chantiers prioritaires pour stimuler l’investissement et l’entrepreneuriat, tout en encourageant l’émergence d’une nouvelle génération d’investisseurs et d’entrepreneurs, rappelle-t-on.

«Nous sommes aujourd’hui convaincus que grâce à cette nouvelle génération de réformes et à la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs, le Maroc dispose de tous les ingrédients et tous les outils pour réussir et mettre le cap sur le Maroc de demain», a déclaré Mohcine Jazouli, lors de son intervention.