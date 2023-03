Maroc : Huawei promeut la formation des femmes au digital

Huawei Maroc propose des formations techniques certifiantes et des formations en Soft Skills auprès de plus de 100 bénéficiaires, pour renforcer les compétences des femmes dans le domaine des TIC, de soutenir leur autonomisation dans la technologie et de promouvoir la culture du digital à travers une approche inclusive. En partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, ces formations se déroulent du 13 au 20 mars 2023 à Rabat, dans le cadre du programme «Women in Tech», qui fait partie du protocole d’accord signé lors du Digitech Ecosystem Summit en juillet 2022, entre Huawei Maroc et le département, a indiqué un communiqué.

Les formations sont portées par des experts Huawei certifiés en intelligence attificielle et Big Data. Elles sont adressées à 100 bénéficiaires dont 50 femmes ingénieures, avec la possibilité de découvrir les dernières technologies, de l’IA et la mise en avant du «Design Thinking». Cette initiative est née de «la convergence des visions des deux partenaires» et consolide la formation des femmes aux TIC, sous le thème «Tech for her, Tech by her, Tech with her», ajoute la même source.

Lord de la cérémonie d’ouverture, Jason Chen, président de Huawei Maroc, a assuré que l’entreprise portait un intérêt particulier au transfert des connaissances et compétences. Pour permettre une immersion au cœur de l’univers de l’entreprise, les participantes peuvent visiter virtuellement le showroom Huawei en Chine et découvrir des cas pratiques de 5G et d’IA.