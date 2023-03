France : Des albums destinés aux enfants pour l’éveil à la langue arabe

Une initiative de collection d’albums jeunesse pour bébés et tout-petits, entièrement en langue arabe, a récemment été lancée dans le cadre du projet «Un monde à nous». Porté par Fouzia Ezziani, une jeune maman marocain résidente en France, le projet se veut une collection adaptée aux plus jeunes à partir de 18 mois, en carton, avec une histoire courte issue de leur quotidien. Pour financer l’impression à hauteur de 4 500 euros et sortir le premier album de la collection «Maryam et le papillon», une cagnotte est lancée sur Internet jusqu’au 26 mars 2023.

Un QR-code au dos du livre, conçu pour les francophones, renvoie au site internet en cours de réalisation, mettant à disposition l’audio et la traduction du contenu gratuitement. Il s’agit d’«une solution parfaite pour que les tout-petits se familiarisent avec cette belle langue sans attendre d’apprendre à lire», indique Fouzia Ezziani. Face au choix restreint en livres arabes, la mère de famille a décidé, en 2022, de se lancer dans la création d’une collection d’albums jeunesse.

«Lors du rituel du coucher, j’ai toujours lu à mes jeunes enfants un album. Lorsque j’ai voulu leur présenter des albums en langue arabe, j’ai éprouvé une énorme difficulté à en trouver», déclare-t-elle. «Afin que ce moment soit en immersion totale en arabe, je cherchais des albums pour tout-petits qui ne soient pas bilingues. Je me souviens à l’époque de la difficulté à en trouver, et cette idée est restée oubliée pendant plusieurs années... jusqu’au jour où j’ai discuté avec d’autres mamans de ce problème et me suis rendu compte que beaucoup pensaient comme moi», ajoute l’initiatrice.

Par la même occasion, les albums de la collection autoéditée sont pensés pour «apporter du vocabulaire, complétés avec les annexes disponibles gratuitement en ligne».