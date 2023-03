Riad sur sa convocation par le Maroc : «C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis tout jeune»

Trois jours après avoir marqué le but de la victoire pour le Barcelona Atlètic contre Nàstic, Chadi Riad a reçu une nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Le défenseur central a été convoqué en équipe nationale senior du Maroc et aura l'occasion de faire ses débuts lors des matches amicaux contre le Brésil (le 25 mars à Tanger) et le Pérou (le 28 mars à Madrid).

«C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis tout jeune et je suis très reconnaissant de la confiance que l'entraîneur a placée en moi. J'ai hâte de représenter le pays de mes parents», a déclaré le défenseur central aux médias du club. Chadi a gravi les échelons au sein de l'équipe nationale qu'il a toujours voulu représenter. «Je joue pour le Maroc depuis longtemps, car je me sens Marocain depuis mon enfance. J'y suis depuis les U-15, où j'ai remporté un trophée important, les Jeux olympiques d'Afrique, et depuis, je travaille et je grimpe les échelons», a-t-il déclaré.

«Peu de gens connaissaient le football marocain, mais je peux vous dire qu'il est très intense. Pratiquement dans toutes les rues du Maroc, vous pouvez voir des enfants jouer. Nous avons grandi petit à petit jusqu'à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde que j'ai vécue très intensément, car je me rendais chez mes oncles à chaque match du Maroc pour le regarder avec toute ma famille, nerveux et espérant la victoire. Je suis très fier de mon pays et de l'équipe nationale», ajoute l’international marocain.

Le défenseur central a dit également être «fier» de jouer pour le Barça. «C’est l'équipe la plus connue au monde et au Maroc, beaucoup de gens rêvent de jouer pour ce club. Je suis très reconnaissant d'être l'un des rares à pouvoir porter ce maillot», a-t-il conclu.