France : Des ONG organisent un meeting en «solidarité avec le peuple marocain» 

Sept ONG basées en France ont annoncé, cette semaine, l’organisation d’un meeting, vendredi 17 mars 2023, à la Bourse du travail à Paris, en «solidarité avec le peuple marocain». Les associations ont appelé «toutes les forces vives et à toutes les personnes soucieuses de liberté et de justice» à participer à cette rencontre pour «exprimer leur solidarité avec le peuple marocain qui fait face à une répression systématique, organisée dans l’objectif d’instaurer un climat répressif et de geler toute velléité de résistance chez lui».

«Depuis les arrestations et les condamnations de journalistes, de blogueurs, d’activistes des mouvements sociaux et de militant.e.s de défense des droits humains, suite à des procès inéquitables s’appuyant sur la fabrication d’accusations fallacieuses, nous assistons à une interdiction et répression systématiques de toutes les manifestations pacifiques qui visent simplement à revendiquer le droit à une vie digne, à la liberté et à la justice sociale», indiquent-elles. Dans leur communiqué, les ONG affirment que «le pouvoir marocain se retrouve face à une crise économique et sociale sans précédent provoquée par l’inflation et la cherté de la vie» et pointent une «politique orientée vers l’enrichissement d’une petite caste dominante et la paupérisation progressive des classes moyennes et populaires».

«Participer au Meeting de solidarité le vendredi 17 mars 2023, c’est dire non à la répression, à l’arbitraire, à l’injustice et au gâchis des forces vives de ce peuple et d’une jeunesse dont le seul espoir est de réussir la traversée du cimetière de la Méditerranée», estiment-elles.

Le meeting est organisé par l’Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), l’Association marocaine des droits humains (AMDH) Paris IDF, l’APADAM, l’Association des travailleurs maghrébins en France (ATMF), l’Association des Marocains en France (AMF), le Forum Marocain Vérité Justice et l’Institut Mehdi Ben Barka. L’appel des sept ONG est soutenu par d’autres associations, dont la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le parti de la Fédération démocratique de gauche, le Comité France pour la libération des détenus politiques, l’Association Justice et Liberté au Maroc, le PSU France et la Voie démocratique ouvrière (région Europe).