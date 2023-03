Iles Canaries-Maroc : Vers de nouvelles liaisons aériennes et maritimes

Accompagné de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, le président du gouvernement autonome des Iles Canaries a eu, mercredi 15 mars, une série d'entretiens avec les plus hauts responsables marocains.

Ángel Víctor Torres s’est réuni, d’abord, avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. «La visite ouvre la voie devant les gouvernements régionaux d’Espagne pour s’inscrire dans la consécration de la position positive du gouvernement central de Madrid à l’égard de la question nationale, laquelle souligne la pertinence du plan d’autonomie en tant que base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend factice autour du Sahara marocain», indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Torres a été reçu ensuite par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le ministre des Transports et la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

Le président des Iles Canaries était accompagné d'une forte délégation des investisseurs qui accompagne Torres au Maroc, composée notamment de membres de «l’Association des industriels des Iles Canaries, du cluster transport et logistique et les entreprises de construction navale, du secteur agroalimentaire, des technologies de l'information et de la communication, du secteur immobilier et des produits chimiques», souligne le gouvernement de l’archipel dans un communiqué.

Au terme de ses entretiens avec les officiels marocains, le socialiste Torres s’est félicité, dans des déclarations à la presse, de la conclusion d’un accord avec le gouvernement marocain, portant sur «l'amélioration de la connectivité entre les deux territoires. Il a annoncé que la société aérienne Binter lancera à partir de juillet trois vols à destination d'Essaouira, Tanger et Guelmim», ajoute la même source. Binter assure déjà la liaison entre Laayoune et l’archipel. Torres a également salué l’engagement des deux parties pour réactiver la liaison maritime Tarfaya-Fuerteventura, fermée depuis 2008 après seulement une année de service.

Les sujets de divergence, comme la délimitation des frontières maritimes et l’appui politique et financier du gouvernement Torres au Polisario, ont été mis sous le boisseau par les deux parties.