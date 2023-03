Air Arabia lance en juin une nouvelle ligne aérienne reliant Fès à Nice

La compagnie aérienne Air Arabia a annoncé, ce mercredi, le lancement d'une nouvelle ligne aérienne reliant Fès à Nice, en France, à partir du 24 juin 2023. Cette nouvelle ligne desservira Nice deux fois par semaine, les mardis et samedis, indique-t-elle dans un communiqué.

L'ajout de cette nouvelle destination à la liste croissante des destinations internationales d'Air Arabia témoigne de «l'engagement de la compagnie à offrir des vols abordables et confortables à ses passagers tout en leur permettant de découvrir deux villes emblématiques», explique le transporteur aérien. «Fès, capitale spirituelle du Maroc, est mondialement connue pour son architecture traditionnelle, sa médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses célèbres tanneries. Nice, quant à elle, joyau de la Côte d'Azur, offre un cadre magnifique avec sa Promenade des Anglais bordée de palmiers, son vieux port et son riche patrimoine artistique», ajoute la mêmesource, notant que les voyageurs pourront ainsi découvrir ces deux villes uniques à des prix compétitifs grâce à Air Arabia.

Les billets pour cette nouvelle ligne sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site web d'Air Arabia ainsi que dans toutes les agences de voyages partenaires de la compagnie, conclut-on.