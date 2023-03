Maroc : Le consommateur «au cœur de la stratégie du développement du produit local»

En commémoration de la Journée mondiale du consommateur, le ministère de l’Industrie et du commerce a organisé, le 15 mars 2023, à Rabat, en collaboration avec les fédérations des associations de protection du consommateur, la 10e édition de la Journée nationale du consommateur. Un événement tenu sous le thème «le consommateur marocain au cœur de la stratégie du développement du produit local». La présente édition a pour objectif de mettre en avant les efforts déployés par les acteurs publics et privés pour le développement de la fabrication locale afin de mettre à la disposition du consommateur marocain un produit compétitif qui répond aux normes de qualité et de sécurité, indique le département dans un communiqué.

Intervenant à l’occasion de cette journée, Ryad Mezzour a souligné que «la promotion du produit local est un chantier prioritaire qui place le citoyen au cœur de notre action». «Notre objectif est de faire du Made in Morocco un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité pour répondre aux besoins du consommateur et gagner sa confiance», a-t-il ajouté. Le ministre a rappelé la mise en place, pour y parveni, d'un dispositif de promotion de la fabrication locale à travers la Banque de projet. Celle-ci a identifié à ce jour 1 542 projets d’investissements pour une substitution à l’import de 75,9 milliards de dirhams. «Nous poursuivons également nos efforts pour garantir la qualité et la sécurité des produits sur le marché local en vue d'une protection optimale des consommateurs et ce à travers des mécanismes rigoureux de surveillance du marché et un système rodé de certification et de normalisation», a-t-il assuré.

Le Made in Morocco, l'un des principaux leviers de croissance économique du Royaume, gagne du terrain dans les habitudes des marocains en s’imposant progressivement malgré les nombreux défis, dont l’influence de la concurrence étrangère, rappelle le ministère.

A l’instar des éditions précédentes, la rencontre a été l’occasion pour mesurer le chemin parcouru en matière de protection du consommateur. En matière d’appui au mouvement consumériste national, plusieurs actions ont été réalisées, notamment la professionnalisation des guichets consommateur existants, l’amélioration des outils de travail et de la gouvernance des associations de protection du consommateur, ainsi que l’appui et l’accompagnement des associations dans la réalisation des études et des essais comparatifs.