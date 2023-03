Hutchinson inaugure l’extension de son site à Casablanca

Le groupe français Hutchinson a annoncé, ce mercredi, l'inauguration de l’extension de son site de production spécialisé dans la fabrication de pièces aéronautiques en composite et de solutions d’isolation de cabine à Casablanca. La cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du commerce du Royaume du Maroc, Hélène Moreau-Leroy, présidente-directrice générale d’Hutchinson et Philippe Olivier, directeur de l’activité aéronautique, défense et industrie, indique-t-il dans un communiqué.

Cette extension de 18 700 m2 dédiée à la fabrication d’équipements en composite et de matelas d’isolation permet d’accompagner la croissance des activités aéronautiques au Maroc et de consolider les capacités de production d’Hutchinson sur les programmes Boeing B787 / B777 et Airbus A330 / A220 dès 2023. «Le site est qualifié aux derniers standards des plus grands donneurs d’ordre de l’aéronautique avec des équipements de pointe, permettant de fabriquer des pièces composites de structure de haute criticité ainsi qu’une très grande variété de systèmes d’isolation parmi les plus performants au monde», ajoute le groupe. Les investissements lourds intègrent trois autoclaves de dernière génération, une salle blanche, plusieurs machines à commandes numériques de très grandes dimensions, une tour de stockage automatisée et un scanner 3D permettant de modéliser numériquement les pièces fabriquées pour s’assurer de leur conformité géométrique, détaillé la même source.

«La digitalisation du manufacturing 4.0 est bien présente avec plus de 150 écrans tactiles déployés sur le site permettant de digitaliser les processus, de suivre en temps réel les indicateurs de performance de production et d’offrir un système de tuteurs numériques au poste de travail pour accompagner les collaborateurs en vidéo lors des différentes étapes de production», précise le groupe.

Le site 4.0 dispose aussi des derniers standards en termes d’ergonomie du poste de travail et est engagé dans une démarche écoresponsable, avec des outils d’optimisation permettant de réduire les taux de chute matière de 10% et de recycler 80% des déchets restants, alors que la consommation électrique de ce bâtiment sera pilotée finement grâce à des technologies IOT installées sur la plupart des machines et directement visualisable par les équipes.