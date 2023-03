Le policier retrouvé mort à Casablanca, victime d'une cellule terroriste

La police judiciaire de la ville de Casablanca, en étroite coordination avec la Brigade nationale de la police judiciaire et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont réussi à arrêter, ce mercredi, trois extrémistes affiliés à l’organisation terroriste «État islamique» (DAECH). Dans un communiqué, la DGSN indique que les trois individus sont soupçonnés d'implication dans le meurtre avec préméditation d’un policier, dans l’exercice de ses fonctions. Un crime qui s’inscrit dans le cadre d’un projet terroriste, ajoute la même source.

Les opérations lancées par les équipes régionales d’intervention, encadrées par les officiers de police judiciaire chargés des perquisitions, ont abouti à l’arrestation des deux principaux suspects lors d’opérations simultanées dans la ville de Casablanca et dans le quartier Sidi Harazem en périphérie de la ville de Fès. Le troisième suspect a été arrêté ensuite lors d’une opération ultérieure dans la ville de Casablanca.

Les informations préliminaires de la recherche indiquent que les suspects ont récemment déclaré leur «allégeance» à l’émir présumé de Daech et étaient «déterminés à s’engager dans un projet terroriste local dans le but de porter gravement atteinte à l’ordre public». Pour cela, ils ont décidé de cibler un policier dans le but de le tuer et saisir son arme de fonction afin de braquer une agence bancaire préalablement choisie.

Les enquêtes menées jusqu’à ce stade ont confirmé que deux suspects se sont chargés du crime de meurtre avec préméditation et de mutilation du corps du policier, après qu’ils lui ont tendu une embuscade sur son lieu de travail. La victime a été agressée par armes blanches, avant de lui voler sa voiture personnelle et son arme de service et de mettre le feu à son corps dans une zone rurale. Les pistes de recherche ont également révélé que les deux suspects s’étaient coordonnés avec le troisième, qui avait les mêmes plans extrémistes, pour dissimuler les caractéristiques du crime et détruire les preuves en mettant délibérément le feu à la voiture du policier.

Les enquêtes techniques et les procédures d’inspection menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir les armes blanches utilisées dans la commission de ce crime, et de récupérer les menottes professionnelles et l’arme de service du policier décédé.

Les suspects ont été placés en garde à vue, dans le cadre de l'enquête judiciaire confiée par le Parquet au Bureau central d’investigations judiciaires.