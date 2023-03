﻿Lisbonne : Des associatifs marocains plaident pour le renforcement du rôle de la jeunesse

Des acteurs associatifs marocains ont souligné, mardi à Lisbonne, la nécessité de renforcer le rôle de la jeunesse dans la société civile afin d'accompagner la dynamique sociale et politique que connaît la région sud de la Méditerranée. Prenant part au lancement de la cinquième phase du Programme Sud, les représentants associatifs marocains ont appelé à la consolidation du rôle des différentes composantes de la société civile, notamment les jeunes, qui doivent être impliqués dans le débat sur la démocratie, les droits de l’Homme et les politiques publiques afin de mettre en place un arsenal juridique conforme aux normes internationales et qui tient compte, en même temps, des spécificités des pays du sud.

Cette rencontre a pour objectif de s'arrêter sur les différentes lois régissant les relations entre le Maroc et les pays du sud de l’Europe, en l’occurrence en matière des droits de l’Homme et d’examiner des leviers d’amélioration s’adaptant aux particularités de ces Etats, a déclaré à la MAP le coordinateur du Forum méditerranéen des jeunes, Yassine Isbouya. La participation de la société civile marocaine à cet événement vise aussi l’échange d'expérience et la contribution à l’action régionale, à travers des propositions et l’organisation de forums dans l’avenir.

Cet événement s’assigne pour objectif le lancement officiel de la cinquième phase du Programme Sud, organisée conjointement par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, en partenariat avec plusieurs pays du sud de la Méditerranée, dont le Maroc, a déclaré, pour sa part, le directeur de l'École citoyenne des études politiques du Maroc, Youssef Laaraj. Il a souligné la nécessité de renforcer le rôle des jeunes leaders au sein de la société civile pour accompagner les changements juridiques et relever les défis liés à la démocratie participative et à l’évaluation des politiques publiques.

Cette rencontre de deux jours, qui s’est tenue avec la participation de 4 ministres des deux rives de la Méditerranée, a offert une plate-forme d'échanges sur la valeur ajoutée des normes partagées et leur mise en œuvre dans la région. Elle a également été une occasion pour présenter les objectifs et les nouveautés de la cinquième phase du Programme Sud «Protéger les droits de l'homme, l'État de droit et la démocratie par des normes partagées dans le sud de la Méditerranée», en mettant l'accent sur la mise en place progressive d'un espace juridique commun entre l'Europe et le Sud de la Méditerranée sur la base des conventions du Conseil de l'Europe.