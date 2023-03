Garrido : La candidature Maroc-Espagne-Portugal réunit «trois grandes puissances du football»

La candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc pour organiser la Coupe du monde 2030, annoncée mardi par le roi Mohammed VI, est «une bonne idée» car elle réunit «trois grandes puissances du football», a déclaré mardi l'entraîneur espagnol du Wydad Casablanca, Juan Carlos Garrido. «Je pense que c'est une bonne idée parce que l'Espagne, le Portugal et le Maroc sont trois voisins. Dans les trois pays il y a un grand amour du football, de bons stades et tout ce qui est nécessaire pour la Coupe du monde», a-t-il ajouté dans une déclaration à EFE.

Garrido, qui est revenu à la fin du mois de février pour prendre en charge l'équipe marocaine, a rappelé qu'«il y a beaucoup plus de choses positives» qui unissent le Maroc et l'Espagne. «Ceux qui sont ici doivent se rappeler ce qui n'est parfois pas dit : les relations entre l'Espagne et le Maroc sont très bonnes et il y a beaucoup d'Espagnols ici et beaucoup de Marocains en Espagne», a déclaré e sélectionneur, qui a entraîné le Wydad pendant six mois entre février et septembre 2020. Pour lui, cette candidature est d'autant «plus forte que l'Espagne n'a pas accueilli de Coupe du monde depuis longtemps et que le Portugal et le Maroc ne l'ont jamais fait». «Ce sont trois grandes puissances du football. Ce sont trois pays de football qui méritent d'accueillir la Coupe du monde», a-t-il ajouté.

Juan Carlos Garrido est revenu aussi sur l’infrastructure sportive au Maroc, rappelant que le royaume «dispose de très bons stades» à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir, des villes qui disposent également de bons hôtels et de «camps d'entraînement d'un bon niveau».

Avant le Wydad, entre 2019 et 2020, Garrido a entraîné une autre équipe marocaine de premier plan, le Raja Casablanca, et après la pandémie, il a pris en charge l'équipe égyptienne d'Ismaily. Il a également entraîné Villarreal, Bruges et le Betis.