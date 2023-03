Maroc-UE : La BEI et BCP concluent un deuxième accord dédié aux PME marocaines exportatrices

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, ce mercredi, la signature d’un contrat de financement de 50 millions d’euros (environ 555,76 millions de dirhams) avec la Banque Centrale Populaire (BCP). Un contrat qui s’inscrit dans le cadre du Programme de l’Union européenne (UE) pour les échanges commerciaux et la compétitivité (Trade and Competitiveness Programme), développé par la BEI avec le soutien financier de l’UE, indique-t-on dans un communiqué.

Ce financement offrira «un levier supplémentaire pour faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices afin de soutenir leur l'intégration dans les chaînes de valeur locales et internationales», ajoute la même source. Ce nouveau contrat de financement permettra à la BCP d’octroyer de nouveaux crédits à des conditions avantageuses aux PME des secteurs exportateurs cibles, à savoir l’automobile, le textile et l’agroalimentaire (agro-industrie et filières agricoles).

Les projets éligibles concernent tout d’abord des investissements «Lean and green», incluant une amélioration de l’efficience, de la productivité de la valeur ajoutée ou de la qualité, comme des investissements de décarbonation (réduction des déchets et recyclage, efficacité énergétique et énergies renouvelables, mise à niveau des procédés). Ils pourront porter également sur le financement de fonds de roulement, sous réserve d’impact positif sur le potentiel à l’export dans les chaînes de valeur exportatrices, ainsi que le financement de la digitalisation et de la R&D pour l’ouverture de nouveaux marchés.

«Ce contrat vient compléter un premier accord conclu entre la BEI et la BCP en octobre 2022, à l’occasion du coup d’envoi du Programme de l’Union européenne pour les échanges commerciaux et la compétitivité, avec la signature d’un premier accord de garantie de 8 millions d’euros avec la BCP», rappelle le communiqué.

La BEI annonce aussi le lancement prochain, avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), d’un «guide de la décarbonation», un outil en ligne interactif et didactique à destination des PME marocaines, pour mieux accompagner et accélérer leur transition vers la neutralité carbone.