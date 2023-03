Une première exposition d'un artiste israélien inaugurée au Maroc

La première exposition d'un artiste israélien au Maroc a été inaugurée, le mois dernier à Casablanca, par Alona Fisher-Kamm, chef du bureau de liaison israélien au Maroc. Le public de la galerie Arty Box à Casablanca a ainsi découvert les peintures d’Igal Fedida, israélien d'origine marocaine vivant actuellement aux États-Unis.

Eyal David, chef de mission adjoint d'Israël au Royaume du Maroc a ainsi décrit, dans des déclarations reprises par Jerusalem Post, «l’un des plus beaux moments» qu’il a vécus au Maroc en assistant au vernissage de l'exposition. «Quel plaisir de constater l'intérêt croissant des amateurs d'art marocains pour la scène artistique israélienne», a-t-il ajouté. «J'espère que nous verrons bientôt un peintre marocain présenter ses œuvres dans une galerie d'art en Israël.»

Dès son plus jeune âge, Igal Fedida «a fait preuve d'une sensibilité aiguë pour la forme, développant une connaissance de la composition et du design, en faisant preuve d’un penchant intuitif pour les arts», indique l’artiste maroco-israélien sur son site. «La peinture a toujours été un processus spécial pour Fedida, qui lui a permis de puiser dans ses origines judéo-marocaines et d'entrelacer l'art avec la quête humaine complexe et universelle de la vérité spirituelle», ajoute-t-il.

Fedida possède deux ateliers, l'un en Israël et l'autre en Floride, où il vit actuellement et où il a commencé sa carrière d'artiste après de nombreuses années de succès en tant qu'entrepreneur en bâtiment. Bon nombre des matériaux et des techniques qu'il utilise sont inspirés de cette industrie, comme les surfaces en fer et la peinture industrielle.

«Je ne planifie pas ce que je peins, je ferme les yeux et une force invisible conduit mon pinceau. Lorsque j'ai terminé, j'ouvre les yeux, émerveillé par le cadeau qui m'a été offert», explique-t-il à propos de son approche de l'art.