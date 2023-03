Andalousie : L'hôtellerie veut faire appel à une main-d'œuvre venue du Maroc

Face au manque de main-d'œuvre pour occuper les postes de travail dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, à la veille des vacances de printemps et de la saison estivale, l’Andalousie compte opter pour un recrutement au Maroc. Selon EFE, le président de l'association patronale de l'hôtellerie et de la restauration de Cadix (Horeca), Antonio de María a proposé mardi que le gouvernement central organise une embauche de «contingents de Marocains» pour pallier le manque de professionnels.

En effet, les entreprises alertent à nouveau sur le manque de personnel pour servir leurs clients, au point qu'elles réclament déjà des solutions telles que celles offertes à l'agriculture, avec le recrutement massif de migrants pour les cultures saisonnières. Antonio de María a fait cette demande lors d'un forum sur le tourisme à Chiclana (Cadix), où il a assuré que l'association patronale avait déjà établi des contacts avec certaines autorités marocaines, «qui ont accueilli favorablement cette idée», rapporte l’agence espagnole.

«Nous étudions la possibilité que les étudiants des écoles marocaines d'hôtellerie et de restauration se présentent pour travailler dans des établissements en Andalousie», a déclaré le président de l'association patronale. Il a expliqué que ce type de recrutement, «connu sous le nom de contingent d'étrangers», doit être «approuvé par le ministère des migrations».

Le directeur de l'Horeca a expliqué que la proposition a émergé après «les difficultés» rencontrées par les bars et les restaurants de la province, l’été dernier, pour trouver des travailleurs pendant la haute saison. À Malaga, comme dans de nombreuses autres villes d'Andalousie, le manque de main-d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en particulier de personnel qualifié, est devenu un problème «très grave». Le manque d'attractivité de certains emplois dans le secteur de la restauration pourrait être, pour les hôteliers de Malaga, à l'origine de la pénurie d'employés qui sévit dans le secteur.