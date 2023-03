Le président des Îles Canaries attendu au Maroc mercredi pour une visite de deux jours

Le président des Îles Canaries, Ángel Víctor Torres, se rend au Maroc ce mercredi pour entamer sa première visite officielle dans le pays, qui durera deux jours. Selon le gouvernement local, cité par la presse locale, le dirigeant sera accompagné durant sa visite par la ministre régionale de l'Économie, de la connaissance et de l'emploi, Elena Máñez, et le ministre régional de la Transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et de l'aménagement du territoire, José Antonio Valbuena.

Torres conduira une délégation canarienne composée de représentants de la Confédération canarienne des entrepreneurs (CCE) de Las Palmas, de la Confédération des hommes d'affaires de Tenerife (CEOE Tenerife), des chambres de commerce des Canaries, de l'Association industrielle des Canaries, du Cluster du transport et de la logistique, des entreprises de réparation navale, du secteur agroalimentaire, des technologies de l'information et de la communication, du secteur immobilier, de l'alimentation et des produits chimiques, entre autres, détaille-t-on. Il arrivera dans la capitale marocaine ce mercredi vers midi et aura, dès l’après-midi, plusieurs réunions institutionnelles et protocolaires.

Ángel Víctor Torres sera reçu par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bouritan le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

Jeudi, le président des Canaries se rendra à Casablanca, où se tiendra un événement commercial, organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES). Un addendum au protocole de collaboration, paraphé entre la Société de développement économique du gouvernement des Canaries (Proexca) et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES) sera signé.