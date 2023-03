Le Marathon des Sables 2023 s’annonce très disputé

«Dès qu’on est dans cette conférence de presse, ça sent déjà le sable», a déclaré en introduction de la conférence Patrick Bauer, le fondateur et directeur du Marathon des Sables. Il a ainsi annoncé la 37ème édition de ce challenge qui se déroulera du 21 avril au 1er mai 2023, au coeur du Sahara marocain. «J’ai décidé de dédier cette édition à Moulay Ahmed Alaoui (ancien ministre de l’Information, ndlr), pour son aide et sa confiance», a déclaré, ému, Patrick Bauer. Et d’ajouter : «En pleine crise de la guerre du Golfe, il nous a permis de nous fournir des camions pour le transport et la logistique du matériel. Et depuis 1992, les Forces Armées Royales nous accompagnent pour assurer la securité de nos participants et de l’organisation, et je tiens à les remercier chaleureusement.»

L’édition 2023 s’annonce particulièrement passionnante avec plusieurs grands athlètes qui se disputeront le podium. Les fabuleux frères EL MORABITY (MAR), représentant la team TGCC, tenteront de décrocher un nouveau titre pour Rachid EL MORABITY. Avec déjà neuf victoires à son palmarès, il pourrait égaler le record de Lahcen AHANSAL. Ils devront cependant se méfier d’une autre fratrie représentant la team SOFAC. Aziz et Hamid YACHOU (MAR), également natifs de Zagora, qui lorgnent le haut du podium, après une troisième place en 2022 pour Aziz.

La concurrence s’annonce rude également avec les coureurs internationaux. «Il y a les Français qui viennent pour titiller les champions marocains. C’est une belle bataille, et c’est ça le sport. Mais je souhaite le meilleur a tout le monde, dans la bienveillance, le respect ; c’est les frères et soeurs des sables», a ajouté Patrick Bauer. L’équipe Elite France Terdav compte en effet cinq athlètes spécialistes de l’ultra-trail, dont Mathieu BLANCHARD, deuxième de l’UTMB 2022, et Mérile ROBERT, troisième du MDS 2021.

Côté féminin, la grande favorite n’est autre que la Néerlandaise Ragna DEBATS, victorieuse en 2019. Ses concurrentes parmi lesquelles Maryline NAKACHE (FRA), Manuela SOCCOL (BEL) et Tomomi BITOH (JAP) auront fort à faire pour espérer la détrôner.

250 km dans le désert en 7 jours

De grandes marques marocaines et internationales ont répondu présent pour la réussite de cet évènement exceptionnel : Volkswagen, l’ONMT, SOFAC, Dari, TGCC, OCP, Ain Atlas. Dans la continuité de la politique de développement durable au sein du Marathon des Sables, et afin de réduire au maximum le bilan carbone, cette année les bouteilles en plastique fournies par Aïn Atlas seront recyclées et reconditionnées pour la fabrication de vêtements et de sacs pour le Centre de solidarité MDS.

Au total, c’est environ 1200 participants en autosuffisance alimentaire qui devront arriver à bout des 250 kilomètres de course en plein désert, sur 6 étapes en 7 jours. Le parcours reste pour le moment secret, il ne sera dévoilé que la veille de la course.

Depuis 1986, le MDS a contribué à promouvoir le Sahara marocain en particulier la région de Drâa-Tafilalet avec une couverture médiatique internationale touchant plus de 350 millions de personnes à travers le monde.

La tête déjà sous le ciel étoilé du Sahara, Patrick Bauer clôture la conférence sur une note poétique : «Quand on désire intensément quelque chose, tout l’univers nous aide à le réaliser. Il faut toujours croire en ses rêves.»

Pour plus d’informations : http://www.marathondessables.com/fr/marathon-des-sables