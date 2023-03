Le président mauritanien reçoit un message écrit du chef du Polisario

Après sa mise à l’écart du «ministère des Affaires étrangères» du Polisario, Mohamed Salem Ould Salek a repris du service. Avec sa nouvelle casquette de «ministre conseiller à la présidence chargé des affaires diplomatiques,», il a remis mardi au président mauritanien, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani, un message écrit de Brahim Ghali. «L’audience a donné lieu à la revue des relations de coopération unissant les deux pays frères», indique l’agence mauritanienne d’information (AMI).

«La rencontre a été l’occasion d’évoquer les relations bilatérales historiques existant entre les deux pays ; relations qui se développent et se renforcent davantage dans l’intérêt des deux peuples frères», a souligné pour sa part Ould Salek dans des déclarations à l’AMI.

Il a également déclaré avoir informé Ould El Ghazouani «des derniers développements de la question sahraouie, et souligné que son pays aspire à la paix et milite pour y parvenir». L’émissaire a affirmé que «la Mauritanie exerce un rôle positif pour la stabilisation de la région sur la base des principes essentiels du droit international et des chartes de l’Union africaine et des Nations unies».

Pour rappel, le président mauritanien avait reçu, le 29 septembre 2022, un message écrit du chef du Polisario. La Mauritanie reconnait, depuis 1984, la «RASD».