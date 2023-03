Aziz Akhannouch reçoit une délégation parlementaire américaine

Après la réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la délégation parlementaire américaine du Caucus hispanique du Congrès américain a été reçue, ce mardi 14 mars, par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

A cette occasion, le chef de l’exécutif «a réitéré la considération du Royaume du Maroc pour la position des Etats-Unis d’Amérique à l’égard de la cause nationale, après la reconnaissance par les Etats-Unis, en décembre 2020, de la souveraineté du Royaume sur le Sahara Marocain et la décision d’ouvrir un consulat à Dakhla», indique la présidence du gouvernement dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Akhannouch a également a salué «le partenariat fructueux entre le Royaume du Maroc et la Millenium Challenge Corporation, comme l’illustre le succès du programme Millenium Challenge Account–Maroc, dans ses compacts I et II», ajoute la même source.

La rencontre a permis aussi au chef du gouvernement et à la délégation parlementaire américaine du Parti Démocrate de passer en revue un ensemble de programmes de coopération entre le Maroc et les Etats-Unis.