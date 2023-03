Mondial 2030 : Le roi annonce une candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal

Le roi Mohammed VI a annoncé, ce mardi, que le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030. Dans un message adressé à l’occasion de la remise du Prix de l’excellence de la Confédération africaine de football (CAF) pour l’année 2022 «CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022», qui lui a été décerné mardi à Kigali, au Rwanda, le souverain a déclaré que cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, «sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen».

«Elle sera, aussi, une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens», a ajouté le roi Mohammed VI qui a rappelé, lors de son message, que le Maroc a mis ses infrastructures et son expérience, notamment dans le football, «à la disposition de tous les pays africains frères désireux, eux aussi, de faire de la jeunesse un levier d’espoir et de croissance». «L’ambition que J’ai pour Mon pays, est consubstantielle à l’ambition que J’ai pour le Continent Africain», a-t-il insisté.

Le monarque a exprimé aussi sa «satisfaction de recevoir ce Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football, pour l’année 2022». «Je partage avec Mon Frère, le Président Paul KAGAME –qui est également distingué aujourd’hui par la Confédération Africaine de Football– une confiance inébranlable en Notre continent africain, en ses jeunes et en ses capacités. Nous y travaillons, sans jamais nous contenter de nos vœux, ni nous reposer sur nos acquis», a ajouté le souverain.

Le roi Mohammed VI a également indiqué qu’il reste «fidèle à la conviction» qu’il a «exprimée dans [son] Discours à l’occasion du 29ème Sommet de l’Union Africaine, en 2017 : "l’avenir de l’Afrique passe par sa jeunesse" et seule "une politique volontariste orientée vers la jeunesse canalisera l’énergie pour le développement"».