Ramadan : Retour à l'heure GMT au Maroc dimanche 19 mars à 03h00

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l’heure légale GMT ce dimanche 19 mars à 03h00, annonce le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration. Ainsi, l’heure sera retardée de 60 minutes le dimanche 19 mars à 03h00 et ce conformément à l’article 2 du décret n° 2.18.855 publié le 16 Safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure légale et à l’arrêté du chef du gouvernement n°3.25.20 publié le 15 Chaâbane 1441 (9 avril 2020), relatifs à l’heure légale du royaume précise le ministère dans un communiqué.

Après le mois de Ramadan, l'heure au Maroc sera avancée de 60 minutes (GMT+1), dimanche 23 avril 2023 à 02h00, selon la même source.