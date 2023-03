Maroc-Russie : Entretien téléphonique entre Bourita et Lavrov

Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a eu ce mardi 14 mars un entretien téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. L’échange a porté essentiellement sur «les perspectives de développement des relations russo-marocaines, traditionnellement amicales», indique la diplomatie russe dans un communiqué.

A cette occasion, «Lavrov et Bourita se sont prononcés en faveur du maintien d'un dialogue politique régulier et du renforcement des relations commerciales et économiques bilatérales». Les deux parties ont notamment loué «l'important rôle de coordination de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, dont la 8e réunion ordinaire doit se tenir à Moscou cette année», précise la même source.

Pour rappel, l’organisation de la 8e session de la commission mixte a été au menu des entretiens entre les deux ministres des Affaires étrangères, tenus le 22 septembre 2022 à New York, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le Maroc a voté, le 23 février à l’Assemblée générale de l’ONU, en faveur d’une résolution non-contraignante appelant au retrait de la Russie du territoire ukrainien.