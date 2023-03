Maroc : Une conférence UE-BAM-BERD sur l’autonomisation des femmes et le digital

L’Union européenne au Maroc, Bank Al-Maghrib et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont organisé, ce mardi à Rabat, une conférence sur le thème «Autonomisation économique des femmes et digital». Cet événement, tenu en collaboration avec le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, s’inscrit dans le «droit fil de l’action de ces institutions visant à promouvoir l’insertion et l’autonomisation économique des femmes», indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Dans le 1er panel dédié à cette thématique, les discussions ont mis en lumière tous les efforts déployés pour le renforcement du rôle économique des femmes et les initiatives portées par les secteurs public et privé, à travers un partage d’expériences et de témoignages de femmes œuvrant essentiellement en faveur de l’inclusion économique et financière. Le 2ème panel de la conférence a mis l’accent sur la digitalisation des entreprises dirigées par des femmes, et en particulier des petites et moyennes entreprises, qui pour rester compétitives n’ont d’autre choix que d’opérer une transition numérique rapide, ajoute la même source.

Le communiqué rappelle que l’égalité hommes-femmes est une priorité du partenariat UE-Maroc de prospérité partagée fondé sur la convergence des valeurs. «L’Union européenne joint ainsi ses forces à celles du Maroc pour l’égalité et en particulier pour l’autonomisation économique des femmes», indique-t-on.

Le communiqué rappelle aussi que Bank Al-Maghrib assure en coordination avec le ministère de l’Economie et des finances le déploiement de la Stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF) visant à garantir un accès pour l'ensemble des individus et entreprises à des produits et services financiers adaptés à leurs besoins et à leurs moyens. La promotion de l’entreprenariat féminin et du digital figure aussi parmi les axes stratégiques de la BERD qui a mis en œuvre dès 2018, son programme «Women in Business», ciblant les TPMEs dirigées par les femmes, leur offrant ainsi un financement et un accompagnement technique dédié.