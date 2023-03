Sendwave lance une application de transfert d'argent sans frais pour les Marocains du monde

Chaque année, les Marocains de la diaspora envoient environ 11 milliards de dollars à leurs familles restées au pays. Cela représente des millions de dollars perdus en frais d'envoi de fonds et en frais de transfert. Pour y remédier, Sendwave lance une application de transfert d'argent qui a permis à un million de clients d'envoyer des milliards de dollars à leurs familles à travers le monde, indique-t-elle dans un communiqué. Avec Sendwave, les utilisateurs peuvent envoyer des fonds sans frais, s'assurant ainsi que plus d'argent parviendra à leurs proches dans leur pays, et ce, le plus rapidement possible.

«Derrière chaque transaction se cache souvent une histoire unique. Sendwave est fier de permettre aux Marocains du monde d'avoir un impact positif sur la vie de leurs proches. La philosophie de la marque peut se résumer en une phrase simple : envoyer de l'argent avec amour», poursuit la même source. Celle-ci rappelle que Sendwave est une application de transfert d'argent permettant aux résidents en France, Espagne, Italie, Belgique, Grande Bretagne, États-Unis et au Canada d'envoyer de l'argent à 22 pays, dont le Maroc, sans frais d'envoi et avec des transferts rapides. Depuis sa création en 2014, l'application s'est rapidement développée dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, gagnant le cœur de centaines de milliers d'utilisateurs.

«En plus d’être simple, Sendwave représente la solution de transfert d’argent sans frais et qui permettra au Marocains, habituellement receveurs d’argent, de recevoir plus d’argent pour le même montant envoyé», déclare Ibtissam Lotfi, Growth Manager chez Sendwave, cité par le communiqué.