Côte d’Ivoire : Latifa Akharbach décorée au rang de Commandeur dans l’Ordre du mérite

La présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a été décorée, lundi à Abidjan, de l’insigne de Commandeur dans l’Ordre du mérite de la communication de la Côte d’Ivoire, au nom du Président Alassane Dramane Ouattara. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie présidée par le ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, Latifa Akharbach s’est dit honorée de recevoir cette distinction au rang le plus élevé de l’Ordre du Mérite de la Communication de Côte d’Ivoire, indique la HACA dans un communiqué.

La présidente de la HACA a affirmé que «la HACA a résolument inscrit son action de coopération internationale dans la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui prône, face aux nombreux défis auxquels fait face notre continent, la solidarité et la recherche de solutions africaines, mises en œuvre au bénéfice du citoyen africain». Elle a également estimé que la consolidation de la coopération entre les deux instances de régulation du Maroc et de la Côte d’Ivoire était favorisée par l’excellence des relations maroco-ivoiriennes.

La présidente de la HACA, qui assume la présidence du Réseau des instances africaines de la régulation de la communication pour un mandat de deux ans, a par ailleurs considéré que «cette décoration exprime aussi un précieux soutien à l’action, d’intérêt général, assumée par les régulateurs». «La régulation des médias a pour mission fondamentale de garantir les droits des citoyens à des contenus médiatiques pluralistes, éthiques et respectueux des principes des droits humains et des valeurs démocratiques de promotion du pluralisme d’expression, de la cohésion sociale et du vivre ensemble», a-t-elle rappelé.