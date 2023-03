Médias : La FMEJ crée sa 11e représentation régionale à Kénitra

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a annoncé l’organisation d’une assemblée générale constitutive pour sa nouvelle branche régionale à Kénitra. Cette branche comprendra, outre Kénitra, les villes de Sidi Kacem et de Sidi Slimane, indique-t-elle dans un communiqué, en précisant que l’assemblée se déroulera ce jeudi.

Cette branche régionale vient «en réponse aux aspirations professionnelles des entreprises de presse dans ces régions et par souci de renforcer l'organisation et la cohésion au sein du corps professionnel et les éditeurs de journaux». Elle vient aussi répondre aux aspirations de la FMEJ de «développer une organisation professionnelle fondée sur le sérieux et la crédibilité», poursuit le communiqué.

Pour la Fédération, la structure régionale et locale constitue «un acte conscient basé sur le respect des éditeurs, la préservation de leur dignité, le renforcement de la crédibilité, le respect de l'éthique de la profession et l'adhésion à la justice, à l'équité et au pluralisme spatial et territorial». «La convocation de l'assemblée générale constitutive de la branche de Kénitra est une nouvelle occasion de confirmer les positions et les préoccupations de la Fédération, mais aussi de rassembler les éditeurs de journaux de cette région autour des aspirations prometteuses de développement, d'unifier leurs efforts d'organisation et de renforcer l'encadrement et la construction».

Le communiqué rappelle qu’il s’agit de la onzième section de la FMEJ, qui couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire national, et regroupe la plupart des journaux nationaux et régionaux structurés, ce qui place la fédération en tant que «force organisatrice au service des enjeux professionnels, éthiques et qualifiants pour une presse libre, indépendante et pluraliste».