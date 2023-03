Îlots près de Ceuta et Melilla : Vox pointe la passivité de Sanchez face aux «menaces» du Maroc

Le parti d'extrême droite Vox a averti que le gouvernement espagnol ne répond pas aux «menaces du Maroc de s'emparer des Îlots espagnols» près de Ceuta et Melilla. Ainsi, la députée du parti pour Ceuta, Teresa Lopez a interrogé l’exécutif espagnol sur «l'intention du Maroc de s'emparer des îles espagnoles», ajoutant que le gouvernement affirme qu'il «défend fermement l'intégrité territoriale et les intérêts de l'Espagne, conformément à la constitution et au reste du droit système», mais «ne dit pas s’il évoque avec le Maroc de la souveraineté sur les îlots près de Ceuta et Melilla».

Lopez s'est référée aux déclarations du directeur de l'Observatoire de Ceuta et Melilla, Carlos Echevarría, qui avait avancé que «le Maroc a une stratégie étatique concernant les villes autonomes et sa volonté de s'en emparer à long terme». Elle a ajouté que «la pression sur le les frontières des deux villes ne s'arrêteront pas» et qu’il «convient donc que l'Espagne ait sa propre stratégie d'État concernant Ceuta et Melilla».

Teresa Lopez a exhorté l'Union européenne à «prendre une position claire sur les intentions du Maroc car ce ne sont pas seulement les frontières de l'Espagne, mais aussi les frontières extérieures de l'Union européenne», regrettant «le manque d'interaction du gouvernement espagnol» sur cette question. Elle a déclaré que le gouvernement espagnol ne veut pas répondre «pour savoir s'il a ou non parlé avec le Maroc de la souveraineté sur les eaux des îles proches de Ceuta et Melilla». «Cela nous fait soupçonner, une fois de plus, qu'il n'a pas l'intention de travailler pour faire face à la menace marocaine», a-t-elle conclu.