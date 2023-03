Parlement européen : Une eurodéputée belge aurait séjourné à la Mamounia aux frais du Maroc

Les révélations l'ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, impliqué dans le scandale de corruption secouant le Parlement européen se poursuivent. Cette semaine, un nouveau témoignage sous serment a fuité dans la presse belge et italienne, révélant que l’ancien eurodéputé est revenu sur un précédent voyage au Maroc.

Pier Antonio Panzeri a ainsi déclaré avoir séjourné, en 2015, avec l'eurodéputée belge Marie Arena (S&D), dans un hôtel de luxe au Maroc, ajoutant que ce voyage a été financé par le gouvernement marocain. L’ancien élu, qui a déjà avoué avoir reçu des pots-de-vin et qui collabore désormais activement avec les autorités belges en échange d'une peine de prison réduite, a avancé que Marie Arena a séjourné avec lui dans l'hôtel La Mamounia à Marrakech «pendant deux ou trois jours». Cependant, il a également affirmé que la femme politique de 56 ans ignorait qui avait réellement parrainé ce voyage.

«En 2015, il y a eu un voyage avec Marie Arena. Elle m'a accompagné pendant deux ou trois jours à La Mamounia, où nous avons rencontré la communauté sahraouie. Je pense que Marie Arena pense que c'est moi qui l'ai invitée mais, en réalité, tout a été pris en charge par [Abderrahim] Atmoun», a-t-il confié, faisant référence à l'actuel ambassadeur du Maroc en Pologne.

En janvier, Marie Arena, qui n'a pas été officiellement inculpée par les autorités belges, a démissionné de son poste de présidente de la sous-commission des droits de l'Homme du Parlement européen (DROI), après que Politico a signalé qu'elle n'avait pas correctement déclaré que son logement et ses vols vers et de Doha les 8 et 9 mai de l'année dernière avait été payé par le gouvernement qatari.