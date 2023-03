Une Maroco-italienne finaliste de l'émission «The Voice Kids»

Samedi 11 mars en prime time, la chaîne de télévision Rai Uno a dévoilé la version italienne de l’émission «The Voice Kids». Parmi les participants, une jeune maroco-italienne a réussi à convaincre les cinq juges, après avoir interprété «Easy On Me» d'Adele.

Selon la presse italienne, Ranya Moufidi, 12 ans, est originaire de Ciserano, dans la province de Bergame. Elle est née en Italie de parents marocains, parle cinq langues (italien, espagnol, français, arabe, anglais) et a commencé à chanter grâce à son père. La jeune adolescente était accompagnée par sa mère, son frère et son cousin.

Robe rouge, longs cheveux bruns et sourire contagieux, Ranya a été émue à la fin de sa performance. «Ce sont des larmes d'artiste parce que tu es une vraie artiste», lui a dit Loredana Bertè qui, avec Gigi d'Alessio, Clementino et les Ricchi e Poveri, compose le jury du concours de talents animé par Antonella Clerici. La jeune adolescente a «réussi à charmer tout le monde avec une performance remarquable. Sa maîtrise de l'anglais, l'intonation et la puissance de sa voix ont convaincu les cinq juges qui ont appuyé sur le bouton et se sont retournés pour profiter du spectacle. Le public a également applaudi alors que la mère et le frère de Ranya pleuraient dans les coulisses», détaillent les mêmes sources.

Ranya Moufidi a confié qu’elle a participé à l’émission pour rendre sa famille fière. Les médias italiens expliquent que son père travaille au Maroc et qu’elle ne le voit pas souvent.

La Maroco-italienne a atteint la finale, après avoir choisi l'équipe de Clementino, en interprétant «Easy On Me» d'Adele puis «Ovunque sei» d'Irama.