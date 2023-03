Comité européen des régions : Sánchez soutient l'adhésion de Ceuta et Melilla

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a exprimé, il y a quelques jours, son soutien à la décision de Ceuta et Melilla de de demander leur adhésion au Comité européen des régions (CdR). Il s’agit d’un organe consultatif de l'Union européenne (UE) composé de représentants élus au niveau local et régional de l'ensemble des 27 États membres de l'UE. Il permet aux représentants de faire connaître leur point de vue sur la législation de l'UE qui a un impact direct sur les régions et les villes, indique Europa Press.

Pedro Sánchez a répondu à une précédente lettre du président de Melilla, Eduardo de Castro dans laquelle il demandait son soutien. «Je vous assure que le gouvernement partage et encourage l'intérêt de Melilla à obtenir une plus grande participation et implication dans les institutions de l'Union européenne», déclare-t-il. «Cette présence renforcée de la ville autonome à Bruxelles doit se traduire, non seulement par une meilleure utilisation par Melilla des avantages de l'Union européenne, mais aussi par une plus grande implication de la ville dans la vie politique et économique de l'Europe», ajoute le chef du gouvernement espagnol.

Celui-ci s'est également réjoui que l'ouverture des futurs bureaux de la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'UE soit en cours, estimant qu'avec la visite officielle à Bruxelles des présidents de Ceuta, Juan Vivas et Melilla, Eduardo de Castro, l'année dernière, «ce dossier prend forme».