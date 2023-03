Une demi-tonne de dattes algériennes importées illégalement détruite à Casablanca

Les autorités locales de Casablanca ont procédé, lundi, à la destruction de près de 500 kilogrammes de dattes algériennes, importées illégalement au Maroc. L’opération s’est déroulée après la saisie des dattes à l'intérieur d'un entrepôt sis Derb Soltan, appartenant à un magasin commercial.

Selon des sources informées, ces dattes qui ont été détruites sont entrées illégalement au Maroc et n'ont pas été soumises au contrôle des autorités concernées. Le propriétaire de l’entrepôt n’aurait pas pu fournir aux autorités les documents et des autorisations prouvant la légalité de l'importation.

A l’approche du mois de Ramadan, le débat se renouvelle sur la qualité des matières les plus consommées en ce mois sacré, notamment les dattes, très appréciées des familles marocaines. Les professionnels du secteur se plaignent du risque que le marché soit inondé par des dattes importées de l’Algérie et de la Tunisie, réclamant la protection du produit national.

Il y a quelques jours, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a adressé une question écrite, dans ce sens, au ministère de l’Industrie et du commerce, l’interpellant sur les procédures et mesures qui seront mises en places pour «valoriser le produit national des dattes et le protéger de la concurrence déloyale». Le député Addi Chagiri a particulièrement pointé «le produit algérien importé en contrebande via le Mali et la Mauritanie, par le passage d’El Guerguarate et qui ne respecte pas les normes minimales de sécurité et de santé».