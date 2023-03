﻿Lisbonne : Ouahbi s'entretient avec le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe

Le ministre de la Justice a tenu, lundi à Lisbonne, un entretien avec le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe (CdE), Bjørn Berge, axé sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Conseil et d'élargir ses domaines. Lors de cette rencontre, qui s'est tenue en marge du lancement de la cinquième phase du Programme Sud, Abdellatif Ouahbi a indiqué que le Maroc, dans le cadre de ses engagements en matière de droits de l'Homme, a manifesté son intérêt pour l'invitation adressée au Royaume par le secrétaire général du CdE en vue d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'Homme, de manière à contribuer à l'amélioration des cadres législatif et institutionnel du Maroc dans ce domaine.

Au cours de cet entretien, tenu avec la participation de l'ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, le ministre a souligné que le Maroc est en train de réviser un certain nombre de lois en lien avec les droits de l'Homme et l'Etat de droit, y compris le Code pénal, afin de mieux les adapter aux conventions internationales. Abdellatif Ouahbi a, dans ce contexte, relevé que le Royaume s'est inspiré du droit international comparé dans ses projets de mise en place de peines alternatives et d'activation du bracelet électronique, notant, à cet égard, que le Maroc a besoin de l'expérience et de l'expertise de ses partenaires, tels que le CdE, pour accompagner ce chantier.

Il a, en outre, fait savoir que le débat sociétal sur le code pénal soulève des questions majeures concernant les libertés individuelles, la peine de mort et les droits des femmes, mettant l'accent sur l'intention du Maroc de revoir le Code de la famille, afin de supprimer certaines lacunes juridiques et réaliser l'égalité et la non-discrimination.

Pour sa part, Bjørn Berge indiqué que le Maroc est un partenaire essentiel pour le Conseil de l'Europe, exprimant sa volonté de renforcer la coopération entre les deux parties et de l'élargir à d'autres domaines. Le responsable européen a mis en exergue le bon déroulement des différents programmes de partenariat avec le Maroc, affirmant la volonté du CdE de promouvoir la coopération en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.