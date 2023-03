Indice de prospérité : Le Maroc à la traîne dans l’éducation et le capital social

Le Maroc est 96e sur 167 pays, dans le classement du Legatum Prosperity Index 2023, qui mesure la croissance économique, l’éducation, la santé, le bien-être personnel et la qualité de vie, entre plusieurs autres domaines. Le royaume a affiché une bonne performance dans l’économie verte, se classant au 55e mondial, ainsi qu’à la 57e position en termes d’infrastructures permettant le commerce et la circulation des produits, biens et services.

En contraste avec ce domaine, le Maroc traîne au niveau du capital social où il est 162e, et qui comprend le pourcentage de citoyens qui font du bénévolat et des œuvres caritatives, tout en mesurant la solidarité intrafamiliale et avec l’entourage. Dans le domaine de la santé et de l’éducation, le pays se classe respectivement 86e et 122e. Quant à l’environnement naturel, le Maroc arrive au 136e rang.

Dans le domaine de la sûreté et la sécurité, le Maroc est mieux classé (62e), mais il chute à la 114e place dans l’indice des libertés personnelles, qui inclut la liberté d’expression, la religion et la tolérance envers les étranger et les minorités. Le pays se classe 89e dans l’indice de gouvernance et 95e dans celui de qualité économique et de qualité de vie.

Sur les 167 pays, le Danemark arrive en tête de liste, suivi de la Norvège et de la Suède. La République centrafricaine, le Yémen et le Soudan du Sud clôturent la fin de la liste. Au niveau arabe, les Emirats arabes unis sont en tête, suivis du Qatar et du Koweït, tandis que le Maroc s’est classé septième.

L’indice de prospérité est publié chaque année par le Legatum Institute, une organisation éducative à but non-lucratif, fondée et financée en partie par la société d’investissement privée Legatum. Les données se basent sur un recoupement des statistiques mondiales de Gallup, des indicateurs de développement et de gouvernance, des données de Freedom House, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’Amnesty International et du Center for Systematic Peace.