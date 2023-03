Irlande : L’ambassade du Maroc à Dublin célèbre les parcours de femmes des deux pays

Pour marquer la Journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, l’ambassade du Maroc à Dublin et le conseil du comté de Dún Laoghaire-Rathdown ont co-organisé, ce lundi 13 mars, un évènement spécial à la salle de l’Assemblée /Dun Laoghaire, pour célébrer les histoires personnelles et les grandes réalisations de quatre modèles féminins, deux du Maroc et deux d’Irlande.

Les femmes intervenantes sont Bouchra Baibanou, alpiniste de renom en Afrique et dans le monde arabe, Rajaâ Cherkaoui El Moursli, professeur de physique nucléaire et prix L’Oréal-UNESCO, Sinead Buckley-Quinn, entrepreneuse et Eimear O’Connor, auteure et historienne de l’art, a indiqué l’ambassade du royaume.

L’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui et la Cathaoirleach, présidente de la chambre haute du Oireachtas (parlement irlandais), Mary Hanafin, ont prononcé le mot d’ouverture pour célébrer l’accomplissement de ces femmes et pour encourager les 100 écolières présentes, qui ont pu interagir et échanger avec les quatre intervenantes.

De nombreux ambassadeurs ont également participé à cet événement, de même que des diplomates, des sénateurs et des membres du conseil du comté de Dún Laoghaire-Rathdown, ainsi que ceux d’autres comtés de Dublin.

La table ronde-discussion avec les femmes invitées à intervenir a été suivie d’une cérémonie, au cours de laquelle elles ont été distinguées pour leur parcours exemplaire et inspirant des générations montantes de jeunes.