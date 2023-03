Israël : Après la colère royale, Benkirane ordonne le silence aux PJDistes

Après la publication du communiqué du cabinet royal sur les relations entre le Maroc et Israël, Abdelilah Benkirane a ordonné aux militants du PJD d’observer le silence. Le secrétaire général a enjoint «à tous les membres et responsables du parti de ne faire aucun commentaire sur le communiqué publié par le cabinet royal ce lundi 13 mars 2023, et de ne donner aucune déclaration à ce sujet, et ce jusqu'à la réunion du secrétariat général du parti qui sera consacrée à l’examen de cette question», indique un communiqué du PJD.

Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que Benkirane brandit un tel diktat devant l’ensemble des membres du PJD. Au lendemain de l’appel du roi Mohammed VI, datant du 10 janvier 2017, aux deux Chambres du Parlement d’élire un nouveau président et ensuite d’accélérer l’adoption de l’Acte constitutif de l’Union africaine, il avait ordonné le silence à ses «frères» et «sœurs».