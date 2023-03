Football : Walid Regragui dévoile sa liste pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou

L'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui a dévoilé, ce lundi, la liste définitive des joueurs convoqués pour les matches amicaux contre le Brésil et le Pérou, prévus à la fin de ce mois. Ainsi, plusieurs joueurs ont été convoqués pour la première fois. Il s'agit de Chadi Riad, évoluant au FC Barcelone, Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés), Yassine Kechta (Le Havre), Benjamin Bouchouari (AS Saint-Étienne) et Ayoub Amraoui (OGC Nice).

Les internationaux Yahya Jabrane, Badr Benoun et Selim Amallah, qui ont participé à la Coupe du monde 2022, sont les principaux absents. Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur des Lions de l’Atlas a indiqué avoir convoqué, outre les cinq nouveaux joueurs, le trio Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Al Wahda) et Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) ainsi que Mehdi Benabid (FUS) pour les gardiens de but.

Pour les défenseurs, la liste comprend Achraf Hakimi (Paris SG), Nayef Aguerd (West Ham United), Roman Saïss (Beşiktaş), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Achraf Dari (Stade Brestois), Jawad Yamiq (Real Valladolid) et Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca). Pour les milieux de terrain, il s’agit de Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss et Imran Louza.

Enfin, pour les attaquants, le sélectionneur national a convoqué Hakim Ziyech, Abdessamad Ezzalzouli, Zakaria Aboukhlal, Youssef En-Nesyri, Anass Zaroury, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah, Soufiane Boufal et Ibrahim Salah.

Il est à rappeler que le Onze national affrontera l’équipe nationale du Brésil, le 25 mars, au Grand stade de Tanger. Les Lions de l'Atlas joueront également contre l'équipe nationale péruvienne le 28 mars dans la capitale espagnole, Madrid.