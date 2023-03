9e circonscription des Français de l’étranger : Grégory Zaoui annonce sa candidature

La 9e circonscription des Français établis hors de France, où le premier tour de l’élection législative partielle se déroulera le 2 avril prochain, a désormais un nouveau candidat. Ainsi, Grégory Zaoui, qualifié par la presse de «cerveau de l’arnaque à la taxe carbone», survenue entre octobre 2008 et juin 2009, vient d’annoncer sa candidature.

«J'ai vu que plusieurs élections avaient été invalidées (…) Mais je ne me présente pas pour faire du buzz ou attirer la lumière sur moi. C'est parce que j'ai toujours eu envie de faire de la politique, mais différemment», a-t-il confié dans une interview accordée au Journal du Dimanche (JDD). «Je sais que ça peut paraître un peu ringard de dire ça. Je n'ai aucun parti politique derrière moi, et pour cause ! Je suis un électron libre, je suis libre, ma parole est libre. Et cette liberté-là va me permettre, si jamais, on me donne un mandat de pouvoir faire passer beaucoup d'idées», a-t-il enchaîné.

Interrogé sur le choix de cette circonscription, le candidat de 51 ans a reconnu qu’on l’attendait sur la 8e. «Cela aurait été plus logique, mais juste pour une question d'appartenance religieuse. Mais on est dans un pays laïc. Et en toute honnêteté, mes origines sont plus au Maghreb qu’en Israël», a-t-il expliqué. «Je vais essayer de répondre aux besoins et aux problématiques des Français de l’étranger. Ce sont souvent des questions liées à la santé et à l’éducation et, dans une moindre mesure, à la justice du pays où ils se trouvent», a-t-il déclaré à propos ce qu’il pense apporter à cette circonscription.

A propos de ses condamnations par la justice française, Grégory Zaoui a reconnu avoir «fait des grosses bêtises», qu’il «regrette énormément aujourd'hui». «J’ai payé ma dette à la société et je le méritais», a-t-il assuré, rappelant qu’il n’a toutefois pas été condamné à une peine d’inéligibilité.

A rappeler que le parti Renaissance a investi Caroline Traverse pour la législative partielle alors que M’jid El Guerrab et Karim Ben Cheïkh (NUPES) ont également annoncé leurs candidatures. Fin janvier, le Conseil constitutionnel de France a annulé l’élection dans la 9e circonscription des Français de l’étranger, en donnant raison à la requête déposée par la candidate Thiaba Bruni.