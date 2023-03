Armement : Les importations du Maroc et de l’Algérie ont chuté entre 2018 et 2022

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a publié, ce lundi, un nouveau rapport consacré aux dépenses militaires mondiales en 2022. Il y souligne comment les importations d'armes majeures par les États européens ont augmenté de 47% entre 2013-2017 et 2018-2022, tandis que le volume global des transferts internationaux d'armes a diminué de 5,1 %». «On a observé une baisse des transferts d'armes vers l'Afrique (-40%), les Amériques (-21%), l'Asie et l'Océanie (-7,5%) et le Moyen-Orient (-8,8%) entre les deux périodes», font remarquer ses rédacteurs.

Comme pour les années précédentes, le Maroc et l’Algérie restent parmi les pays qui dépensent le plus en armes sur le continent africain. Cependant, le rapport signale une baisse des importations d'armes de ces deux plus grands importateurs de la région, notant que les importations, sur ladite période, ont chuté de 20% pour le Maroc et 58% pour l'Algérie. Une baisse qui explique, selon le document, la chute des importations d'armes majeures par les États africains (40%).

Ainsi, pour le classement des 40 plus grands importateurs d'armes majeures et leurs principaux fournisseurs entre 2018 et 2022, le Maroc arrive à la 29e place, avec une part des importations d'armes mondiales s’élevant à 0,8% entre 2018 et 2022, contre 1,1% pour la période entre 2013 et 2017. Le pourcentage du changement est de -30% entre les deux périodes, ajoute-t-on. Comme à l’accoutumée, les Etats-Unis sont restés le premier fournisseur d’armes au Maroc, avec une part de 76%, devant la France (15%) et la Chine (6,8%).

En Afrique, les Etats-Unis détrônés par la Russie

De son côté, l’Algérie se place à la 18e place, avec une part des importations d'armes mondiales s’élevant à 1,8% entre 2018 et 2022, contre 4,1% pour la période entre 2013 et 2017 (-58%). Des armes importées principalement de la Russie (73%), de l’Allemagne (10%) et de la France (5,2%). Le rapport souligne que les principaux fournisseurs de l'Afrique en 2018-2022 étaient la Russie, qui s’accaparent de 40% des importations africaines d'armes majeures, suivie par les États-Unis (16%), la Chine (9,8 %) et la France (7,6 %).

Les cinq plus grands importateurs d'armes en 2018-22 étaient l'Inde, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Australie et la Chine. En Afrique, l’Egypte occupe le podium (6e mondiale) avec une part des importations d'armes mondiales qui atteint 4,5%. Des armes fournies par la Russie (34%), l’Italie (19%) et la France (19%).

SIPRI explique que la guerre en Ukraine n'a eu qu'un «impact limité» sur le volume total des transferts d'armes entre 2018 et 2022, mais l'Ukraine est devenue un important importateur d'armes en 2022. En outre, la plupart des États européens ont considérablement augmenté leurs commandes d'importation d'armes. «La guerre aura des conséquences importantes sur les futures relations commerciales entre fournisseurs et destinataires d'armes au niveau mondial», explique-t-on.

Le rapport souligne également que le volume des transferts internationaux d'armes entre 2018 et 2022 a été inférieur de 5,1% à celui entre 2013 et 2017 mais reste 4,8% supérieur à celui entre 2008 et 2012.