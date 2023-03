Football : Badou Zaki nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Soudan

La Fédération soudanaise de football a annoncé, dimanche, la nomination du Marocain Badou Zaki comme nouveau sélectionneur de l'équipe première. Badou Zaki, 63 ans, débutera avec le Soudan en préparant deux matches face au Gabon, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en Côte d'Ivoire les 23 et 27 mars courant, rapporte Al Arabiya.

L'équipe nationale du Soudan se classe troisième du 9e groupe, avec trois points en deux matches, un point derrière le leader mauritanien et le Gabon, classé deuxième. La République démocratique du Congo arrive à la dernière place.

La dernière expérience de Badou Zaki est celle d'entraîneur du club tunisien Croissant sportif du Chebba (CS Chebba), sa démission, fin janvier 2023, à la suite de trois défaites consécutives.

L'ancien gardien de but a participé avec le Maroc à la Coupe du monde 1986 et a mené la sélection en huitièmes de finale, avant de s'incliner 1-0 contre l'Allemagne de l'Ouest. En tant qu’entraîneur, il a mené le Maroc aux qualifications pour la finale de la CAN en 2004 avant de s'incliner devant la Tunisie. Badou Zaki a également remporté la Coupe du trône du Maroc avec le Wydad en 1998 et la Coupe d'Algérie avec Chabab Riadhi Belouizdad en 2017.