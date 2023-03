Ramadan : Le PPS met en garde contre les dattes importées illégalement d'Algérie

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) s’intéresse au «contrôle qualité des dattes importées» au Maroc à la veille du mois du Ramadan. Ainsi, dans une question écrite adressée au ministère de l’Industrie et du commerce, l’élu Addi Chagiri a interpellé le ministre de tutelle sur les procédures et mesures qui seront mises en places pour «valoriser le produit national des dattes et le protéger de la concurrence déloyale».

«Avec l'avènement du Ramadan, le débat reprend sur la qualité des matières les plus consommées en ce mois sacré, dont les dattes, très appréciées des familles marocaines. Cela pose la question de l'abondance du produit local et de l'accession à l'autosuffisance, face aux produits importés des pays voisins qui envahissent les marchés nationaux», indique le député du PPS dans sa question.

Addi Chagiri a particulièrement pointé «le produit algérien importé en contrebande via le Mali et la Mauritanie, par le passage d’El Guerguarate et qui ne respecte pas les normes minimales de sécurité et de santé». «Des analyses en laboratoire ont précédemment prouvé que les dattes algériennes exportées vers les pays européens contiennent des substances cancérigènes qui nuisent directement à la santé humaine, en raison de l'utilisation de pesticides et de produits chimiques interdits», ajoute-t-il. Un constat qui «appelle à tirer la sonnette d'alarme et à renforcer la surveillance, que ce soit au niveau des frontières ou au niveau au niveau du marché, pour protéger le produit national, le valoriser et protéger le consommateur marocain», plaide-t-il.

L’élu a ainsi interrogé Ryad Mezzour sur les procédures et les mesures qui seront prise pour «assurer la sécurité et la santé du consommateur» marocain.