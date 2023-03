SNRT : Les séries marocaines réconcilient les jeunes adultes avec la télévision

Lundi et mercredi en prime time, la part d’audience d’Al Aoula, chaîne familiale de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a dépassé les 40%. Ainsi, les deux séries marocaines annoncées pour cette nouvelle saison télévisuelle, «Joudia» et «Jrit Ou Jarit» ont été regardées par 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne, en janvier et février 2023, soit 2 millions de téléspectateurs de plus par rapport à la même période de l’année dernière. 2,8 millions parmi eux sont des jeunes âgés de moins de 35 ans, soit 50% de l’audience totale.

Ainsi, les chiffres de l’évolution d’audience en janvier et février 2023 de la SNRT montrent un engouement plus accru qu’avant des jeunes adultes pour la télévision marocaine, à travers des séries produites par le pôle public. Les statistiques soulignent un «très bon démarrage pour Al Aoula» depuis le début de l’année, avec une augmentation de sa part d’audience de 13,4% sur le total de la journée par rapport au dernier trimestre 2022.

En effet, «cette augmentation est beaucoup plus importante pendant la diffusion de ses programmes du prime», souligne la SNRT, notant que la chaîne a fédéré, pendant ces deux mois, une moyenne de 800 000 téléspectateurs sur la semaine. Compte tenu des chiffres, la part de marché est passée de 23,6% à 28,2% sur cette tranche horaire, soit une augmentation de 19,5%.

La série patrimoniale inédite «Arrahalyat» a connu aussi un bon démarrage en février, avec 4,5 millions de téléspectateurs et 33,3% de part d’audience accumulée (PDA). Outre la fiction, les deux programmes désormais historiques de la chaîne, «45 minutes» et «Moudawala», continuent à avoir du succès, rassemblant plus de 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne et s’accaparant de 35% de part d’audience en moyenne.

«Il est à noter que le genre documentaire a également évolué d’une manière significative. Cette année, par rapport à 2022, sa part d’audience moyenne est passée de 12% à 14,6%, soit une augmentation de 20%», souligne un communiqué de la SNRT.

Sur le plan méthodologique, la SNRT souligne que les chiffres de mesure d’audience par les chaînes de télévision nationales «est un processus précis, documenté et scientifique, réalisé par un bureau spécialisé depuis 2008, à travers un échantillon représentatif de la société marocaine, choisi sur la base des indicateurs délivré par le Haut-Commissariat au plan (HCP)». Cette opération concerne 1 000 familles dotées d’un dispositif électronique, spécialement pour la mesure de l’audience, avec un taux d’erreur très faible.

De leur côté, des observateurs de terrain mobilisés pour ce processus recoupent les données obtenues avec des entretiens directs avec les familles participantes, ce qui fournit des résultats de mesure indiquant que la grande majorité des familles marocaines sont fortement liées aux chaînes télévision nationale.