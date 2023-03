Algérie-Espagne : Josep Borrell en médiateur

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell effectue une visite de deux jours en Algérie. L’Espagnol a eu, dimanche 12 mars, des entretiens avec le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. «Le renforcement de notre partenariat était au centre de notre discussion, avec un gros potentiel dans de nombreux domaines dont l’énergie, le commerce, la sécurité régionale et le climat et l’environnement», a indiqué Borrell sur Twitter.

Importante reunion avec le Premier ministre algérien @BAbderrahmane_A.



Le renforcement de notre partenariat était au centre de notre discussion avec un gros potentiel dans de nombreux domaines dont l'énergie, le commerce, la sécurité régionale et le climat et l'environnement.

Sur l’agenda du chef de la diplomatie européenne figure aussi une réunion, prévue ce lundi, avec le président Abdelmadjd Tebboune. A Alger, Borrell devra convaincre les responsables algériens de mettre fin ou du moins assouplir les sanctions commerciales décrétées, depuis le 9 juin 2022, à l’encontre des sociétés espagnoles en représailles au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara.

Jose Borrell a déploré, dans une interview accordée au quotidien El Khabar, «le grave blocus commercial imposé par l'Algérie depuis juin 2022 aux échanges avec l'Espagne, sauf pour le gaz». «Ce blocus porte atteinte à l'accord d'association et ne sert les intérêts de personne. Je suis convaincu qu'une solution est possible et nous devons travailler ensemble pour la trouver rapidement. Dans notre intérêt commun, nous devons surmonter tous les obstacles existants et supprimer tout obstacle à nos échanges», a-t-il ajouté dans un message adressé aux autorités algériennes.

La semaine dernière, le gouvernement espagnol a engagé des contacts directs avec la Commission européenne pour lancer un plan d'aide aux entreprises lourdement pénalisées par la décision, prise le 9 juin par Alger, de suspendre toute démarche de domiciliation bancaire pour l'import ou l'export vers et depuis l'Espagne. Depuis, l’exécutif que préside Pedro Sanchez a signalé à l’Union européenne 149 cas de blocages menés par les autorités algériennes contre des sociétés espagnoles exportatrices de produits vers le marché algérien, rapportent des médias ibériques.

Pour rappel, la Commission européenne avait précisé, le 10 juin, que «l’UE est prête à s’opposer à tout type de mesures coercitives appliquées à l’encontre d’un Etat membre. Cela conduirait à un traitement discriminatoire d’un Etat membre de l’UE et nuirait à l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord», avec l’Algérie.

L’Algérie et l’Union européenne ont signé, en 2002, un accord d’association, entré en vigueur en 2005.