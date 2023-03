France : La semaine judéo-marocaine de Créteil s’ouvre avec du cinéma

Ce dimanche 12 mars 2023 marque le lancement de la semaine judéo-marocaine de Créteil, en France, à l’initiative de l’association culturelle israélite de Créteil (ACIC). Jusqu’au 19 mars, le programme culturel dans ce cadre inclut des tables rondes, des débats, des expositions, des projections de films et des concerts. L’objectif est de «mettre sous les projecteurs le décor, l’ambiance et les acteurs» de la vie des juifs au Maroc, de ses origines à aujourd’hui, indiquent les organisateurs. Le lancement de cet évènement a connu d’ailleurs la projection du long-métrage «Sallah Shabbati» d’Ephraïm Kishon, suivie de l’ouverture solennelle, avec un vernissage de l’exposition «Judaïsme marocain : regards et témoignages» prêtée par le Musée du judaïsme de Casablanca et la Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne.

L’ouverture de la semaine judéo-marocaine connaît la participation de Laurent Cathala, maire de Créteil, Joël Mergui, président du Consistoire de Paris et Île-de-France, Albert Elharrar, président de l’ACIP de Créteil, ainsi qu’Elie Mimran, rabbin de Créteil. Sont également présents l’ambassadeur d’Israël en France, l’ambassade du Maroc en France avec un représentant, Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés juives du Maroc, ainsi que des représentants du rabbinat de France.

La programmation du premier jour prévoit aussi une projection du film «Adieu mères» de Mohamed Ismaïl, une rencontre-débat sur le contexte politico-économique du Maroc après les Accords d’Abraham, ainsi qu’une conférence inaugurale sous le thème «Juifs et musulmans au Maroc : Histoire et temps présent», avec Mohamed Kenbib, directeur de l’Institut royal pour la recherche sur l’Histoire du Maroc au sein de l’Académie du Royaume du Maroc, en présence de Mohamed El Hijri, consul général du Maroc à Orly.

Les autres jours de cette semaine culturelle seront marqués par un hommage à Simon Lévy en tant que fondateur du Musée juif à Casablanca, avec Jacques Toledano, Boris Toledano et Serge Berdugo. Des films documentaires et de fictions sont aussi au programme, ainsi que d’autres séances d’hommages et des tables-rondes.