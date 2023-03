La France a envoyé un général au Maroc

En plein contexte de crise politique et diplomatique, les contacts entre la France et le Maroc ne sont pas rompus. Après les réunions de l’ambassadeur Christophe Lecourtier avec de hauts responsables marocains, le gouvernement français a envoyé cette semaine un général en mission officielle à Rabat. «Le Général Colcombet, vient d’achever une visite de travail au Maroc, où il a pu conduire des entretiens riches avec plusieurs partenaires marocains de la coopération de sécurité et de défense», indique sur Twitter l’ambassade de France au royaume.

Le général Régis Colcombet est, depuis octobre 2022, à la tête de la Direction de la coopération de sécurité et de défense, sous la tutelle du ministère français des Affaires étrangères. Son champ d’action consiste en la mise en œuvre de «la coopération structurelle de la France avec ses Etats partenaires dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et de la protection civile». «Cette coopération structurelle est complémentaire de la coopération opérationnelle menée dans leurs domaines respectifs par le ministère des Armées et le ministère de l’Intérieur», souligne la diplomatie française. «Ses principaux modes d’action sont l’apport d’expertise, la formation de cadres et l’appui à la constitution de capacités», ajoute la même source.

La visite du général Colcombet au royaume est passée presque inaperçue. Elle n’a pas bénéficié d’une couverture par les médias officiels. Même les traditionnels canaux très actifs sur les réseaux sociaux, qualifiés de proches des FAR, l’ont totalement boudée, alors qu’ils diffusent habituellement les arrivées au royaume de militaires israéliens ou américains, ainsi que la participation d’unités des Forces armées royales aux côtés de leurs homologues français.

Ce déplacement intervient après celui effectué, dimanche 5 mars, au Maroc par le chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis, le général Mark Milley. Le militaire a eu à Rabat des entretiens avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi et l’inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, le général Belkhir El Farouk.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé, mardi au Sénat, que son département s'attachait à «pratiquer l'apaisement» avec le Maroc.