Espagne : Le Sénat exige un calendrier pour la réouverture de la douane de Melilla

La droite espagnole, qui contrôle la majorité au Sénat, exige du gouvernement Sanchez de «publier un calendrier précis» pour la réouverture de la douane de Melilla, fermée depuis août 2018.

Les sénateurs ont approuvé une proposition dans ce sens, présentée par le groupe populaire par 132 voix pour, 113 contre (principalement du PSOE) et 12 abstentions. Ils réclament une «réouverture immédiate du bureau des douanes commerciales de l'Espagne avec le Maroc, situé à Melilla».

Pour rappel, la déclaration conjointe du 7 avril 2022, suite aux entretiens à Rabat entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, avait mis l’accent sur «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime». Depuis, le Maroc et l'Espagne ont effectué, le 27 janvier et le 25 février, deux essais pilotes de passages de marchandises à travers les douanes de Ceuta et Melilla.

Face aux critiques de l’opposition, le ministère espagnol des Affaires étrangères insiste sur l’existence d’une «feuille de route» maroco-espagnole «qui prévoit une normalisation complète, progressive et graduelle, à laquelle les deux pays se sont engagés pour favoriser les échanges commerciaux et à faire face au commerce atypique qui était enregistré à ces postes frontières».