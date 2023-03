Sans le PSOE et le PP, le Parlement catalan demande à Sanchez d’appuyer un referendum au Sahara

Une majorité de groupes au Parlement catalan a adopté, hier, une déclaration invitant le chef du gouvernement espagnol à appuyer l’organisation d’un referendum au Sahara. «L’Etat espagnol, en tant qu'ancienne puissance administrative du territoire, (doit) assumer sa responsabilité vis-à-vis du Sahara occidental et se porter garant du respect de la légalité internationale, en plaidant pour la tenue d'un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui», souligne le texte.

Les groupes signataires de la déclaration appellent «à la responsabilité de toutes les parties en vue de parvenir à une solution avec une approche multilatérale et constructive qui respecte un principe fondamental à savoir : le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui». Ils demandent aussi au gouvernement espagnol d’entreprendre une «réforme urgente du règlement de reconnaissance du statut d'apatride, pour garantir la protection des Sahraouis qui demandent ce statut sur le territoire de l'Etat espagnol».

Ils invitent «les gouvernements autonomes et le gouvernement de l'Etat espagnol, les institutions européennes et les Nations unies à promouvoir activement l'inclusion d'un mécanisme, au sein de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental, d'observation et de protection des droits de l'Homme du peuple sahraoui».

Sans surprise, le texte a bénéficié de l’adhésion de cinq formations indépendantistes, telles la Gauche républicaine catalane, Tous pour la Catalogne, les Verts et les alliés de Podemos dans la région. En revanche, la section locale du PSOE, la première force politique au Parlement catalan avec 33 sièges, n’a pas signé la déclaration, respectant ainsi la politique générale adoptée par la direction socialiste à Madrid sur ce sujet. Et il en est de même pour Vox (11 députés), Ciudadanos (6 sièges) et le Parti Populaire avec seulement 3 sièges. Le refus du PP de se joindre à la déclaration s’inscrit en droite ligne des ordres donnés par le chef du PP, Alberto Núñez Feijóo aux hauts cadres de son parti, afin de rester prudents à l’heure d’aborder les sujets se rapportant aux relations avec le Maroc.