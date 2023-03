Meeting International de Para-Athlétisme : 17 médailles dont 10 en or pour le Maroc

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap organise, cette semaine à Marrakech, le 7e Meeting International de Para-Athlétisme Moulay El Hassan. Un rendez-vous qui figure parmi la série des Grands Prix, sous l’égide du World Para-Athletics du Comité paralympique international. Ce meeting se tient au Grand Stade de Marrakech depuis mercredi et jusqu’à samedi 11 mars. L’événement connaitra la participation de plus de 400 athlètes représentants de différents pays (plus de 40 pays) arabes, africains, asiatiques, européens et du continent américain, ajoute la FRMSPSH.

Mercredi, le Comité paralympique international, l'instance dirigeante des handisports pratiqués par des athlètes en situation de handicap, est revenu sur l’événement, en assurant que «l'attention se tourne vers le troisième Grand Prix de la saison cette semaine, alors que Marrakech accueille la dernière réunion mondiale de para-athlétisme». «Après quatre jours effrénés à Dubaï fin février, l'action se déplace au Maroc où 441 athlètes de 46 pays s'affronteront pour les médailles du jeudi au samedi», ajoute la même source.

Le comité a noté que «les hôtes seront confiants, avec un trio de médaillés d'or de Tokyo inclus dans leur équipe». Ainsi, «les bons et les grands du para-athlétisme au Maroc espèrent offrir un spectacle exceptionnel dans leur pays d'origine. Sur les quatre médaillés d'or de Tokyo 2020, trois concourront cette semaine à Marrakech», rappelle-t-il. Celui-ci cite «le champion du lancer du poids masculin F33 Zakarie Derhem et le vainqueur du 400 m T47 masculin Ayoub Sadni», qui ont tous deux remporté l'or le même jour à Tokyo et qui «chercheront à répéter leurs exploits chez eux». Les deux para-athlètes seront «accompagnés d'El Amin Chentouf, l'homme qui a remporté la médaille d'or du 5000m T12 à Londres 2012 et la médaille d'or du marathon T12 lors des deux derniers Jeux Paralympiques».

Les trois champions nationaux «ne sont cependant pas seuls, le Maroc comptant une équipe de 64 para-athlètes», assure le comité.

Dans un communiqué publié hier, la FRMSPSH a indiqué que «la première journée de ce grand rendez-vous du para-athlétisme mondial a été prolifique pour nos champions paralympique qui ont raflé 17 médailles dont 10 en or, 5 en argent et 2 en bronze».